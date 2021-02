Mēs pieņemam to, ka otrs cilvēks domā citādi - mēs viņu nenoniecinām. Tā ir demokrātija. Tā sākas no katra no mums - arī ģimenē. Šajā gadījumā var teikt: "Jā, es tev nepiekrītu, bet es pieņemu, ka tev tāds viedoklis drīkst būt".