Covid-19 ārsts: Nejautājiet man, kura vakcīna ir vislabākā

Turpretī tiek ziņots, ka Itālijā policijas arodbiedrības atsakās no vakcīnas "AstraZeneca" uzskatot, ka "Pfizer" un "Moderna" vakcīnas ir efektīvākas, un tiek apgalvots, ka tikai daži itāļu ārsti to noraida, pamatojoties uz to, ka imunitātes nodrošināšana prasa ilgāku laiku.