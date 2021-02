Aptauja: 56% Latvijas iedzīvotājiem pietrūkst iespēja klātienē iegādāties apģērbus un apavus

Vienlaikus 16% iedzīvotāju klātienes tirdzniecības ierobežojumu laikā nepietrūkst nekas, jo jau pirms tam viņi ir iepirkušies un plāno turpināt iepirkties internetā. Šādu atbildi visvairāk sniedza seniori vecumā virs 60 gadiem (20%), bet visretāk - jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem.

Aptaujā arī noskaidrots, ka pēc ierobežojumu atcelšanas pirmā lieta, ko iecerējuši darīt Latvijas iedzīvotāji, ir ģimenes un draugu apmeklēšana - to plāno 27% iedzīvotāju. Visizteiktākā šī vēlme ir trīsdesmitgadnieku vidū, no šīs vecuma grupas to plāno darīt 36% aptaujāto. Viņiem seko seniori (31%).