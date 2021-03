ZVA: Šobrīd pāragri izdarīt secinājumus par vakcīnas nāves gadījuma izraisīšanu

Tāpat viņš iepazīstināja valdību ar Eiropas Zāļu aģentūras vadlīnijām par vakcīnu uzlabošanu, lai tās labāk aizsargātu pret jaunajiem Covid-19 paveidiem. Tās paredz, ka vakcīnas tiks pilnveidotas, balstoties uz esošo tehnoloģiju, papildinot to struktūru ar antigēnu, kas izraisa atbildes reakciju organismā pret jaunajiem Covid-19 paveidiem.

Līdz ar to, pēc Henkuzena paustā, sagaidāms, ka vakcīnu pret Covid-19 paveidiem ražos tas pats pamata vakcīnas ražotājs, un tas tiks paveikts saskaņā ar procesiem un kontroles mehānismiem, kas piemēroti pamata vakcīnai. Ražotājam būs nepieciešams iegūt datus, kas parāda vīrusa paveida vakcīnas kvalitātes atbilstību standartiem, kas piemēroti pamata vakcīnai.

Arī no trīs vakcīnām, kas šobrīd ir pieejamas,- par blaknēm ziņo no 0,5% līdz 1,9% gadījumos. Blakņu biežums arī esot atkarīgs no tā, vai tā ir pirmā vai otrā deva. Kopumā mRNA vakcīnām - "Pfizer"/"BioNtech" un "Moderna" - biežāk un izteiktākas blaknes ir pēc otrās devas, savukārt adenovīrusa, proti, "AstraZeneca" vakcīnām, blaknes ir biežāk tieši pēc pirmās devas.