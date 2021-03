Aptauja: 29% Latvijas iedzīvotāju plāno izmantot pirmo iespēju vakcinēties pret Covid-19

Savukārt 36% respondentu norādījuši, ka viņi varētu vakcinēties, tomēr vēlas nogaidīt. Savu nevēlēšanos vakcinēties norādījis 21% aptaujāto, piebilstot, ka citu var darīt, kā grib. Tikai 5% aptaujāto uz uzdoto jautājumu bija grūti atbildēt.

SKDS aptaujas dati liecina, ka laikā no 19.februāra līdz 23.februārim par 3% samazinājies to aptaujāto skaits, kas plāno izmantot pirmo iespēju vakcinēties pret Covid-19, salīdzinot ar laika periodu no 12.janvāra līdz 15.janvārim, kad šādi atbildējuši 32% respondentu.

Minētajā laika posmā par 4 procentpunktiem palielinājies to aptaujāto skaits, kas ir kategoriski noskaņoti pret vakcinēšanos un uzskata, ka arī citiem nevajadzētu to darīt. No 12.janvāra līdz 15.janvārim šādi atbildējuši 4%, bet laikā no 19.februāra līdz 23.februārim - 8% iedzīvotāju.

No 12.janvāra līdz 15.janvārim par 4% samazinājies to respondentu skaits, kuri varētu vakcinēties, bet vēlas nogaidīt. Laikā no 19.februāra līdz 23.februārim tā atbildējuši 36% aptaujas dalībnieku.

Apskatot sociāldemogrāfisko grupu atbilžu sadalījumu, var secināt, ka starp tiem respondentiem, kas grib vakcinēties un plāno izmantot pirmo iespēju, lai to izdarītu, 29% ir vīrieši, bet 30% - sievietes.

Šādi atbildējuši 35% aptaujas dalībnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, 37% - vecumā no 25 līdz 34 gadiem, 23% - vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 23% vecumā no 45 līdz 54 gadiem, 30% vecumā no 55 līdz 63 gadiem un 34% vecumā no 64 gadiem un vairāk.

Aptaujas dati liecina, ka vakcinēties vēlas tā respondentu grupa, kurai ir augstākā izglītība. Tā atbildējuši 45% aptaujas dalībnieku. Šai grupa ar 25% seko tie, kuriem ir pamatizglītība un ar 24% tie, kuriem ir vidējā izglītība.

Visvairāk vakcināciju atbalstošo respondentu bijuši Rīgā, sasniedzot 36% atzīmi, tad ar 30% seko Zemgale un Vidzeme, tad ar 29% - Pierīga un ar 25% - Kurzeme. Vismazākais skaits - 18% respondenti - ir Latgalē.

Savukārt starp tiem respondentiem, kuri ir kategoriski pret vakcinēšanos un uzskata, ka arī citiem nevajadzētu potēties, 9% ir vīrieši, bet 6% - sievietes.