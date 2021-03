Raidījums: Ar Covid-19 inficējusies puse no visiem pansionātu iemītniekiem - ap 6000 personu; 379 miruši

Infekcija pansionātos tagad ienāk tikai divos veidos – no apslimušiem darbiniekiem vai no iemītniekiem, kas sērgu saķēruši slimnīcā.

"Ļoti skumīgi arī tas, ka mūsu valstī nav atrisināts jautājums, kā cilvēku mēs aizvedam uz slimnīcām, slimnīcā viņi saslimst ar Covid, tad it kā viņš tur ir apārstēts, atdod mums atpakaļ, un tad mēs dzīvojam bailēs, vai šī infekcija neienāks. Mans priekšlikums būtu tāds, ka valstij vajadzētu šo jautājumu, ja pansionāta klients slimnīcā dabūjis Covid, tad vienā slimnīcā visus klientus vest no visiem pansionātiem, mēs to klientu uzturēšanās maksu varētu pārskaitīt uz to vietu, jo ir savstarpējo norēķinu sistēma, bet mēs būtu brīvi un nebūtu šī infekcija neienāktu mūsu iestādē," stāsta Paegle.