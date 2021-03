Raidījums: Prokurora Cinkmaņa akadēmiskos darbus LU vērtēja arī pēc apsūdzētā Sprūda iesniegumiem

Šo komisijas lēmumu apstiprināja LU Juridiskās fakultātes dome. Līdz aprīļa vidum Cinkmanis to var apstrīdēt rektoram, ko viņš grasās darīt, jo neatzīst ne to, ka būtu pieļāvis plaģiātu, ne šādas pārbaudes veikšanas likumību un procedūru: "Man nebija nekādas ne nojausmas, ka es esmu kaut ko nepareizi izdarījis, ne arī man kāds ir pārmetis šos 13 gadus. Un šobrīd saistībā ar to, ka es veicu savus profesionālos pienākumus godprātīgi, pret mani vēršas mana bijusī augstskola. Un es faktiski esmu nonācis kaut kādā tādā absurdā ķīlnieka lomā, jo aizstāvēties es īsti nevaru, jo LU pašu šo darbu ir iznīcinājusi. Viņi vērtē apsūdzētā vai ar apsūdzēto saistītu personu kaut kādus iesniegtus materiālus, kurus, izejot no tām pēdējām atbildēm, kuras es esmu saņēmis no Juridiskās fakultātes, viņi pat nav salīdzinājuši ar kaut kādiem oriģināliem."