Ceturto nedēļu pēc kārtas pieaug no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits

Pēdējo četru nedēļu laikā - no 8.marta līdz 11.aprīlim - visvairāk jeb kopumā 18 Covid-19 gadījumi no ārzemēm ievesti tieši no Vācijas.

Otrajā vietā pēc ievesto gadījumu skaita ir Ēģipte, no kuras Latvijā no 8.marta līdz 11.aprīlim ievesti 13 Covid-19 gadījumi. Tikmēr pa 12 gadījumiem ievesti no Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas. Savukārt 11 gadījumi ievesti no Ukrainas, deviņi - no Nīderlandes, septiņi - no Lielbritānijas un seši no Krievijas.