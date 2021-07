Zinātnieku atklājums paver iespēju sešu līdz 18 mēnešu laikā izveidot garā Covid-19 testu

Nacionālā veselības pētījumu centra zinātniece Eleina Maksvela norāda, ka "pēc inficēšanās [cilvēka organismā] notiek dažādas lietas", un viena no tām varētu būt autoimūna reakcija. Tomēr viņa brīdinājusi, ka garais Covid-19 ir "sarežģīts stāvoklis", tāpēc jāturpina pētījumi, lai nākotnē būtu iespējams diagnosticēt un ārstēt visas dažādās garā Covid-19 izpausmes.

Garais Covid-19, kas dēvēts arī par pēckovida sindromu, var izpausties kā dažādu simptomu saglabāšanās vēl ilgi pēc sākotnējās inficēšanās. Ar to sirgstošie visbiežāk sūdzas par nespēku, elpas trūkumu, galvas un muskuļu sāpēm. Pagaidām vēl nav radīts tests, ar kuru varētu diagnosticēt garo Covid-19.

Londonas Impērijas koledžas pētnieku komandas vadītājs Denijs Altmens brīdināja, ka vēl nav bijusi iespēja izpētīt, vai vakcinācija pasargā no ilgstošiem simptomiem. "Ja [19.jūlijā gaidāmās ierobežojumu atcelšanas rezultātā] nonāksim līdz 100 000 gadījumiem dienā un, teiksim, 10-20% no visiem inficēšanās gadījumiem noved pie garā Covid-19, nevar droši teikt, ka garā Covid-19 gadījumu skaits neaugs, neskatoties uz to, ka liela daļa sabiedrības ir vakcinējusies," viņš norāda.