"Ar Covid-19 vairumā slimo jauni un nevakcinēti cilvēki." Lielbritānijā analīžu centrā strādājoša latviete atklāti par situāciju valstī

Lielbritānijā pilnībā pret Covid-19 vakcinēti jau 77% pieaugušie, bet koronavīrusa gadījumu skaits turpina pieaugt. Tiesa, tas notiek to vidū, kuri nav vakcinēti vai saņēmuši tikai pirmo vakcīnu. To apliecina arī vienā no Ziemeļanglijas Covid-19 testēšanas centriem strādājoša latviete, kura novērojusi, ka tagad vairāk slimo jaunieši, kuri lielākoties nav vakcinēti, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma".