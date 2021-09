Šogad ārvalstīs ierosinātas 29 lietas par bērnu izņemšanu no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm

Galvenais iemesls, kāpēc no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm ārvalstīs tiek izņemti bērni - vecāki nenodrošināšana pilnvērtīgu aprūpi saviem bērniem.

Visbiežāk Latvijas valstspiederīgajiem tiek izņemti bērni Lielbritānijā, Īrijā, Vācijā, Norvēģijā, Islandē un Zviedrijā. Šogad līdz 1.septembrim ierosinātas 29 lietas, kurās no Latvijas valstspiederīgajām ģimenēm izņemti vai pastāvēja risks, ka bērni tiks izņemti no vecāku aprūpes. 2020.gadā pavisam ierosināta 41 lieta.

"Tieslietu ministrija, risinot un iesaistoties šādu lietu izskatīšanā, secina, ka viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc bērni no Latvijas valsts piederīgajām ģimenēm tiek izņemti, ir vecāku bērnu aprūpes nenodrošināšana. Tieši tāpēc esam aktualizējuši un izstrādājuši vadlīnijas vecākiem, lai preventīvi informētu vecākus par to, kā veicināt bērna labklājību un audzināt bērnus atbilstoši tās valsts tiesībām. Vadlīnijas pieejamas Tieslietu ministrijas mājaslapā," norāda Tieslietu ministrijas Starptautiskās sadarbības departamenta direktore Baiba Ziemele.