NVA jau noorganizējusi atkārtotu iepirkumu dzeloņstiepļu žoga iegādei robežas aizsardzībai

Uzņēmuma pienākums saskaņā ar līgumu bija piegādāt ne mazāk kā 30 kilometrus no kopējā apjoma 20. septembrī, ko 10. septembrī, parakstot līgumu, "Brief" apņēmās, aģentūrai LETA skaidroja NVA pārstāve Vendija Pikše-Kučma.

Pilnai līguma izpildei jānotiek šodien, 24. septembrī, kad Latvijas-Baltkrievijas robežas joslas noliktavās jābūt piegādātiem visiem 111 kilometriem noteikta tipa un tehniskās specifikācijas dzeloņstieples. Saskaņā ar 22. septembrī saņemtu uzņēmēja vēstuli, 27. septembrī tiek solīta 12 kilometru no līgumā noteiktās atšķirīgas un cita ražotāja dzeloņstieples piegāde, visu līgumā noteikto apjomu solot nodrošināt līdz šī gada 15. novembrim.

Ņemot vērā visu minēto, kā arī faktu, ka "Brief" izraudzīts cenu aptaujā starp vairākiem citiem uzņēmumiem, kas piedalījušies cenu aptaujā ar vienādiem nosacījumiem, un kā vienīgais garantēja noteikto piegādes termiņu nodrošināšanu, NVA uzskata, ka, būdama atbildīga valsts pārvades iestāde, kas rīkojas atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā noteiktajam, tā nav tiesīga turpināt sadarbību ar konkrēto uzņēmumu.

Saskaņā ar valsts robežsardzes norādījumiem pagaidu žogs uzstādāms valsts robežas joslā, kura dabā jāattīra no krūmiem, to saknēm, latvāņiem un saaugušās zāles, papildus tam jāuzstāda dzeloņstiepļu stiprināšanai paredzētie mieti, stabi un to atsaites.