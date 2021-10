Aleks Boldvins nāk klajā ar paziņojumu pēc traģiskā negadījuma filmas uzņemšanas laukumā

Hačinsa ceturtdienas pēcpusdienā ar helikopteru tika nogādāta slimnīcā, bet no gūtajām traumām mira.

Policija pavēstīja, ka vesterna filmēšanas laikā par rekvizītu izmantots šaujamierocis, no kura tika izšauts. Šāvējs bijis Boldvins.

Santafe šerifs paziņoja, ka Hačinsa un Souza "tika sašauti, kad Aleks Boldvins izšāva no rekvizīta".

63 gadus vecais Boldvins ir viens no producentiem un aktieriem šajā filmā. Viņš tajā tēlo cilvēku ārpus likuma Hārlendu Rastu, kura mazdēls ir notiesāts par slepkavību un kurš sāk bēguļot kopā ar mazdēlu, kuram piespriests nāvessods pakarot.

Viens no zināmākajiem ir kaujas mākslu leģendas Brūsa Lī dēla Brendona Lī bojāeja filmas "The Crow" veidošanas laikā, kad uz viņu tika izšauts no ieroča, kuram bija jābūt pielādētam ar tukšām patronām.