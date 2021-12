Lietuvas ārlietu ministrs gatavs atkāpties saistībā ar ASV sankciju nepildīšanu

Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs atkāpties no amata saistībā ar to, ka Baltkrievijas kālija minerālmēslojuma ražotāja "Belarusjkaļij" produkcija tiek transportēta caur Lietuvu, lai gan trešdien pret to stājušās spēkā ASV sankcijas.