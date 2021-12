3x3 basketbola komandas "Rīga" spēlētājs Lasmanis iekļuvis Pasaules tūres simboliskajā komandā

Lasmanim vidēji mačā bija otrs labākais spēlētāja reitings (6,8), aiz beļģa Nika Celisa (6,9) no "Antwerp" komandas. Tāpat simboliskajā četriniekā iekļuva Celisa komandas biedrs Tibo Ferfūts (6,0) un amerikānis Karīms Medokss no "Princeton" (6,1).

Spēlētāja reitings jeb P-VAL tiek aprēķināts, saskaitot kopā gūto punktu reitingu (S-VAL), bloķētos metienus, piespēles, kas dod komandas biedram priekšrocību gūt punktus no soda laukuma, un pēdējo sekunžu metienus, no šiem rādītājiem atņemot kļūdu un pusi no atlēkušo bumbu summas. S-VAL nosaka gūtos punktus reizinot ar efektivitāti (S-EFF), kas savukārt ir gūtie punkti pret izdarītajiem metieniem.