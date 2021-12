Aizvadītajā gadā armijai izdevies rekrutēt mazāk karavīru

"To vistiešākā veidā ietekmē dzimstības līmenis pirms 20 gadiem, tāpēc tagad ir tāda bedre, un nav daudz, ko rekrutēt. Turklāt no šogad rekrutētajiem apmēram 40% ir vecumā ap 30 gadiem - jau nobrieduši un skaidri zina, ko vēlas. Arī konkurence ar privātām struktūrām joprojām ir milzīga, kā arī daļa jauniešu Latviju atstāj, jo izlemj mācīties ārvalstīs. Tas viss ietekmē rekrutēšanas rādītājus," norādījis Kalniņš.

Aizsardzības ministrija (AM) aģentūru LETA informēja, ka 2021.gadā profesionālajam dienestam pievienojās 475 jaunie karavīri, bet Zemessardzei - 639 zemessargi.

Turklāt 24 jaunie karavīri ir personas, kuras no ārvalstīm atgriezušās uz dzīvi Latvijā, līdz ar to NBS iesaistījušies arī remigrācijas veicināšanā.

NBS veido ne tikai regulārie spēki un Zemessardze, bet arī bruņoto spēku rezerve, norāda AM pārstāvji. Šogad tika sasniegta līdz šim visaugstākā rezerves personāla iesaiste militārajās mācībās - 172 rezerves karavīri un 35 brīvprātīgie militārajai pamatapmācībai. 2020.gadā šis skaits bija attiecīgi 94 un 17, bet 2019.gadā - 43 un 10.

Rezerves karavīru mācības NBS īsteno kopš 2016.gada, piecu gadu laikā tajās iesaistot 832 rezerves karavīrus. Savukārt brīvprātīga militārā pamatapmācība notiek kopš 2018.gada, to sekmīgi apgūstot 99 Latvijas pilsoņiem. AM atzīmē, ka daļa no šo apmācību beigušajiem vēlāk izvēlas dienestu Zemessardzē vai uzsāk profesionālo dienestu bruņotajos spēkos.