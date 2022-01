Aktuāli ⟩ Spēkā oranžās pakāpes brīdinājums par vētru. Vēja ātrums var sasniegt pat 32 metrus sekundē

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas (A2) posmā no Vangažiem līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas (A3), Daugavpils šosejas (A6) posmā no Ogres līdz Paterniekiem, kā arī Jelgavas šosejas (A8) posmā no Olaines līdz Meitenei. LVC brīdina arī par braukšanas apstākļiem Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam un no Blīdenes līdz Skrundai, Ventspils šosejas (A10) posmā no Strazdes līdz Usmai un uz Rēzeknes šosejas (A12).