FOTO ⟩ Pētnieki atklājuši, ka zeķbikšu un maskas kombinācija visefektīvāk pasargā no Covid-19

2020. gadā Kembridžas Universitātes pētnieki sāka pārbaudīt dažus veidus, kā cilvēki varētu pielāgot sejas maskas, lai tās labāk piegulētu viņu sejai. Viņu atklājumi šonedēļ beidzot tika publicēti kā pētījums žurnālā "PLoS ONE".

FOTO: Plos One

FOTO: Plos One

FOTO: Plos One

FOTO: Plos One

FOTO: Plos One

FOTO: Plos One

FOTO: Plos One

Visas šīs metodes izrādījās labākas nekā "vienkārša" maska. Tās pārbaudīja, izmērot daļiņu koncentrāciju maskas iekšpusē un ap to. Taču vislabāko hermētiskumu radīja zeķbikšu metode.

No kādas zeķbikses izgrieza gabalu un uzvilka to virs pētījuma dalībnieka galvas un maskas. Elastīgā auduma spiediens turēja masku cieši pieguļošu, bet bija kāds āķis: cilvēkiem ļoti nepatika to valkāt.