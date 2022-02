Staķis: Ielu uzturēšanai Rīgā joprojām trūkst līdzekļu

Politiķa vērtējumā, vienīgais pareizais ceļš ir pamatīga ielu rekonstrukciju, nevis bedrīšu lāpīšana, taču klimatiskie apstākļi neļauj to veikt agrāk par maiju.

Runājot par Rīgā iecerēto "apkures reformu", kas paredz tuvāko gadu laikā rīdziniekus spiest pievienoties centralizētajai apkurei un atteikties, piemēram, no individuāliem gāzes katliem, Staķis pastāstīja, ka pilsēta no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ir saņēmusi visai plašus iebildumus, daļai no kuriem pilsētas vadība nepiekrīt, daļa tikšot ņemti vērā, bet kopumā būtiskas izmaiņas Rīgas lēmumos neesot sagaidāmas.