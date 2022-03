EP aicina nekavējoties piegādāt Ukrainai pārtiku

EP deputāti norāda, ka Covid-19 pandēmija un karš Ukrainā ir likuši saprast, ka ES ir jāsamazina atkarība no izejvielām, kas tiek importētas tikai no viena vai dažiem piegādātājiem. Viņi aicina dažādot piegādes no trešajām valstīm un prasa, lai Eiropas Komisija (EK) īstermiņā izvērtē, kā mazināt mēslošanas līdzekļu augsto cenu ietekmi uz lauksaimniekiem. Lai ilgtermiņā mazinātu atkarību no ķīmisko mēslošanas līdzekļu importa, EP ierosina pāriet uz alternatīviem organiskiem barības vielu avotiem lauksaimniecībā un atbalstīt inovācijas lauksaimniecības jomā.