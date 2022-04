"Šaks ir traks." "Clippers" treneris atklāj, ka O'Nīls reiz "pietaisījis" komandas biedra kurpi

O'Nīls savas karjeras gaitā laukumā iemantoja dominējoša un brīžiem neapturama centra spēlētāja slavu. Savukārt ģērbtuvēs no leģendārā basketbolista pasargāts nebija neviens.

Gadu gaitā par O'Nīla mēģinājumiem izjokot komandas biedrus ir izskanējuši dažādi stāsti, bet Tairons Lū sarunā ar "Knuckleheads" vadītājiem Kvintonu Ričardsonu un Dariusu Mailzu pastāstīja par, iespējams, pretīgāko no O'Nīla izdarībām.

Lū ar O'Nīlu kopā spēlēja Losandželosas "Lakers" rindās. Tolaik Lū bija viens no jaunākajiem spēlētājiem komandā. Līdz ar to arī viņš nebija pasargāts no O'Nīla potenciālajiem "jokiem", tomēr viņa stāstā cietējs bija Devins Džordžs.