Vai Kariņam taisnība, ka PVN samazināšana vairāk palīdzētu bagātniekiem?

Re:Check sazinājās ar premjera preses sekretāru Sandri Sabajevu un lūdza pamatojumu Kariņa teiktajam. "Ministru prezidenta uzskats balstās apstāklī, ka turīgākam cilvēkam ir lielākas iespējas iegādāties preces un pakalpojumus, kuras tiek apliktas ar PVN - līdz ar to turīgāki cilvēki ir arī lielākie ieguvēji no PVN samazināšanas," skaidro Sabajevs.

Ja PVN izvērtē kā daļu no mājsaimniecības izdevumiem. Bagātie tērē ievērojami vairāk un līdz ar to arī kopumā samaksā lielāku PVN apjomu. Profesore Jēkabsone skaidro: “Piektā [ienākumu] kvintile PVN samaksā 131,4 EUR (jeb 17,4% no saviem izdevumiem), bet pirmā 41 EUR (arī 17,4%, jo likmes ir vienādas).” Proti, ja PVN izvērtē kā daļu no izdevumiem, nevis ienākumiem, to proporcija ir aptuveni vienāda.