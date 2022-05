VIDEO ⟩ Čempioni "Lightning" iekļūst NHL Austrumu konferences finālā

Pēdējo divu gadu čempionvienības labā uzvaras vārtus Patriks Marūns, kurš spēles 47.minūtē no gaisa spēja pielabot ripu vārtsarga laukumā. "Panthers" vārtsargs Sergejs Bobrovskis atvairīja Zeka Bogosjana metienu no tālas distances, tomēr Marūns spēja ripai pieskarties aiz vārtsarga muguras un laimīgi to nogādāt vārtu tīklā.

"Lightning" šī ir desmitā uzvarētā sērija pēc kārtas. Līgas vēsturē tikai divām vienībām izdevies to paveikt - 19 sērijas pēc kārtas laika posmā no 1980.līdz 1984.gadam uzvarēja Edmontonas "Oilers", bet Monreāļas "Canadiens 13 sērijas uzvarēja no 1975.līdz 1980.gadam un desmit - no 1955.līdz 1960.gadam.)