"Tesla Motors" vadītājs Īlons Masks "Twitter" parāda, kā paaudzies viņa dēls X AE A-12

Žurnāla rīcībā esošā informācija liecina, ka, iespējams, šis romāns šī gada janvārī pamudinājis Brinu šķirties no Nikolas Šanahanas. Kā šķiršanās iemeslu Brins un Šanahana minēja "neatrisināmas domstarpības", un šķiršanās prasība tika iesniegta tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Brins uzzināja par mīlas dēku.

"Apollo.lv" ziņoja arī to, ka arī viņa tēvam, 76 gadus vecajam Errolam Maskam, nesen piedzima otrs bērns no pameitas, un Errols laikrakstam The Sun pastāstīja, ka viņš lūgts ziedot spermu, lai vairotos vairāk tādu cilvēku kā viņa dēls Īlons.