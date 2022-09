"Mani neapmierina skaista bilde sociālajos tīklos, kas pēc tam pārvēršas "ellē"." Agata Muceniece pirmo reizi runā pēc bijušā vīra kāzām

Īsi pēc kāzām video intervijā Prilučnijs stāstīja, ka pēc šķiršanās no Agatas Mucenieces trīs "elles" gados kļuvis sirms. Pāvels gan neko plašāk nekomentēja, jo, nevēloties runāt sliktu par savu bērnu māti. Turklāt viņš pauda, ka nevēlas taisnoties.

Attiecībās vissvarīgākais ir tad, kad divi spēcīgi cilvēki var dzīvot viens bez otra, bet nevēlas. Vīrietim var būt iespēja jūs krāpt, jūs pat varat viņam to atļaut, bet galu galā viņam vienkārši nevajadzētu to darīt. Šis man ir ideāls tandēms, taču neesmu pārliecināta, ka atradīšu tādu variantu," intervijā "HELLO!" pauda Muceniece.