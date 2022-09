"Grib filmēt propagandas sižetus." Melitopolē savesti pseidoreferenduma masu skatu dalībnieki no Krimas

"Viņi nav atteikušies no idejas par "referenduma" rīkošanu, kaut gan redz mūsu civiliedzīvotāju totālo pretošanos uz laiku okupētajās teritorijās. Tāpēc vakar vakarā ar autobusiem atveda masu skatu dalībniekus no Krimas, un ar viņu palīdzību tie grib filmēt šos propagandas sižetus par vietējo iedzīvotāju it kā lielo atbalstu Melitopolē."