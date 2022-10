"Krievijas ekonomika smok." Francijas premjere atzinīgi vērtē sankcijas

"Mūsu mērķis jau no paša sākuma bijis viens: padarīt kara izmaksas Krievijai nepanesamas, smagi iedragāt tās ekonomiku, lai neļautu tai finansēt uzbrukumu," Francijas parlamentā sacīja Borne.

Bornes izteikumi daļēji bija mērķēti opozīcijai, tai skaitā galēji labējai Nacionālajai apvienībai, kas agrāk saņēmusi aizdevumus no Krievijas bankām, un partijas faktiskā līdere Marina Lepēna tikusi iemūžināta fotogrāfijā, spiežot roku Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam.

"Atteikšanās no sankcijām būtu atteikšanās no Ukrainas. Tā būtu atteikšanās no mūsu vērtībām. Tā būtu pakļaušanās Krievijai. Francija, patriotisms, nozīmē nepamest, nepadoties, nepakļauties," sacīja Borne.