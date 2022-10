"Ļoti nepatīkams pārsteigums." Muižnieks komentē "Amensty International" ziņojumu par karu Ukrainā

Muižnieka kolēģi no attiecīgās nodaļas sakot, ka viņi ir interpretējuši starptautiskās humanitārās tiesības līdzīgā veidā jau 20 gadus. Viņiem ir sava interpretācija, kura, iespējams, atšķiras no citu, bet viņi to ir īstenojuši ļoti konsekventi, pauda organizācijas pārstāvis. Tomēr jautājums ir pietiekami strīdīgs, un kritika ir nākusi arī no citiem ekspertiem, tāpēc "Amnesty" ietvaros notiks arī šāda izmeklēšana no malas, sacīja Muižnieks.