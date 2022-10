Apstiprinātas izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Pierīgā

Maršrutā Rīga-Mārupe darba dienās no pieturas "Zeltrītu iela" uz Rīgu varēs aizbraukt plkst.06.20, plkst.7, plkst.07.20, plkst.8, plkst.08.35, plkst.09.10, plkst.10, plkst.11.10, plkst.13.30, plkst.14.35, plkst.15.50, plkst.16.20, plkst.16.55, plkst.17.30, plkst.18.20, plkst.18.35, plkst.19.30, plkst.20.40, plkst.21.50, plkst.22.50, savukārt no Rīgas uz Mārupi plkst.06.30, plkst.06.50, plkst.07.35, plkst.8., plkst.09.10, plkst.10.35, plkst.11.45, plkst.12.55, plkst.14, plkst.15.15, plkst.15.45, plkst.16.25, plkst.16.55, plkst.18.55, plkst.20.05, plkst.21.15, plkst.23.20.

Uz eksperimenta laiku (sešiem mēnešiem) būs izmaiņas Gulbenes un Alūksnes novada iedzīvotājiem. Tiks atklāts jauns reģionālo autobusu maršruts Alūksne-Stāmeriena-Gulbene un pasažieri ceturtdienās no Gulbenes uz Alūksni varēs braukt ar autobusu, kas sāk kursēt plkst.07.45, savukārt atpakaļ ceturtdienās atgriezties ar autobusu, kas no Alūksnes autoostas izbrauks plkst.12.

Līdz ar to maršrutā Gulbene-Stāmeriena-Kalniena reisi, kas līdz šim bija ceturtdienās, tagad tiks izpildīti tikai sestdienās - plkst.07.45 un plkst.12 no Gulbenes autoostas, plkst.08.30 un plkst.12.50 no Kalnienas. Pēc pieciem mēnešiem Sabiedriskā transporta padomes sēdē tiks izvērtēti eksperimentālā pārvadājuma rezultāti.

No šī gada 1.decembra būs izmaiņas maršruta Saldus-Kursīši-Ezere autobusu reisos plkst.07.25 un plkst.18 no Ezeres, plkst.06.40 un plkst.17.15 no Saldus. Turpmāk šie reisi kursēs visu gadu no pirmdienas līdz piektdienai (izņemot svētku dienas) - līdz šim tie kursēja tikai mācību laikā.