Eidukas treneris: Viņai ir potenciāls tuvākajos gados būt starp pašām labākajām pasaulē

Eiduka vienā no "Tour de Ski" seriāla posmiem - 20 kilometru distancē brīvajā stilā - izcīnīja piekto vietu, kas Pasaules kausā ir visu laiku augstākā pozīcija Latvijas distanču slēpošanas vēsturē. Vinjerūe atzina, ka daudz ko nosaka taktika, taču tikpat svarīgs ir arī paša sportista izpildījums.

"Man vai kādam citam trenerim ir viegli pateikt, kā ko paveikt, taču galu galā tā ir viņa, kas to izdarīja trasē. Viena no Patrīcijas talanta iezīmēm ir tā, ka viņa ļoti labi spēj apgūt taktiku un realizēt to sacensībās," uzsvēra treneris.