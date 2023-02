Kurš pārstāvēs Latviju "Eirovīzijā"? Izsaki savu prognozi!

Jau ziņots, ka "Supernovas" pusfināla tiešraidē skatītāji un žūrija lēma, ka finālā piedalīsies: Alise Haijima, Luīze, RAUM, Toms Kalderauskis, Artūrs Hatti, Patrisha, grupa "Sudden Lights", grupa "24. Avēnija", AVÉI un Markus Riva.

Fināla dienā aicinām dalīties ar savām prognozēm, norādot, kurš un kāpēc ir pelnījis pārstāvēt Latviju 77. starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Liverpūlē.

"Supernovas" finālam varēs sekot līdzi arī TVNET teksta tiešraidē kopā ar Tomu Lūsi! Sākums plkst. 21.00!

Atgādinām arī šī vakara uzstāšanās secību finālā:

Alise Haijima – "Tricky"

Luīze – "You To Hold Me"

RAUM – "Fake Love"

Toms Kalderauskis – "When It All Falls"

Artūrs Hatti – "Love Vibes"

Patrisha – "Hush"

"Sudden Lights" – "Aijā"

"24. Avēnija" – "You Said"

AVÉI – "Let Me Go"

Markus Riva – "Forever"

Iepriekš ziņots arī tas, ka konkursa uzvarētājs tiks noteikts skatītāju zvanu un īsziņu balsojuma un žūrijas balsojuma kopvērtējumā.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu konkursa "Supernova" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija, kurā ir Latvijas mūzikas industrijas, pasākumu jomas un televīzijas pārstāvji, kā arī ārvalstu profesionāļi.

Drošības apsvērumu dēļ arī šogad LTV žūrijas pārstāvju vārdus atklās tikai pēc starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa maijā.

Foto: "Supernovas 2023" pusfināls

Iepriekš vēstīts arī tas, ka konkursa "Supernova" uzvarētāja dziesma izskanēs "Eirovīzijas" pirmajā pusfinālā 9. maijā. Tajā piedalīsies arī Serbija, Zviedrija, Īrija, Moldova, Šveice, Norvēģija, Izraēla, Portugāle, Nīderlande, Horvātija, Somija, Azerbaidžāna, Malta un Čehija. Eirovīzijas otrais pusfināls notiks 11. maijā, fināls – 13. maijā.