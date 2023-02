Pusmiljons bezmaksas aviobiļešu: Honkonga paziņo, kad Eiropas iedzīvotāji varēs pieteikties biļetēm

Viena no lielākajām Ķīnas pilsētām Honkonga nolēmusi izdalīt pusmiljonu bezmaksas aviobiļešu, lai atgrieztu tūrisma plūsmu reģionā. Biļetes tiks laistas apgrozībā, sākot no marta, savukārt Eiropas iedzīvotājiem būs pieejamas no maija, vēsta medijs "Euronews".