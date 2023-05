"Zinām, ka zviedri ir tehniskāki." Vītoliņš akcentē galvenos uzdevumus pirms mača pret Zviedriju

Vienā no apakšgrupas mačiem Zviedrija, spēlējot pret ungāriem, pretiniekiem neļāva izpildīt nevienu metienu pa saviem vārtiem un spēja kontrolēt ripu lielāko daļu no spēles laika. Vītoliņš skaidroja, ka Zviedrijas hokejisti vienmēr cenšas piesardzīgi saglabāt ripu, neļaujot pie tās tikt pretiniekiem.

"Zviedri nemīl no atbrīvoties no ripas, tāpēc viss būs atkarīgs no mums, cik aktīvi spēlēsim, kā uzvarēsim divcīņās un dosimies pretuzbrukumos," izcēla Vītoliņš.