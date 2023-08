VADC skaidro, kurā gadījumā visbiežāk nākas atraidīt potenciālo asins donoru

Līdzīgi ir arī pēc tetovējumiem, pīrsingiem un jebkādām manipulācijām ādā, kas var radīt inficēšanās risku, kas tiek pārnesta ar asinīm, piemēram B, C hepatīts vai HIV infekcija. Proti, ir četru mēnešu nogaidīšanas periods, pēc kā var kļūt par donoru. Tā ir piesardzība, kas jāievēro, bet citādi cilvēkiem ar tetovējumiem un pīrsingiem nav ierobežojumu nodot asinis, uzsvēra VADC direktore.

Viņa apstiprināja, ka minētās infekcijas tiek atklātas asins paraugos, taču tie ir apmēram 2% no visām donācijām gadā. Līdz ar to, lai parūpētos par pacienta drošību, pirms izplatīt sagatavotās asinis no donora, VADC tās pārbaudām uz trīs vīrusiem un vienu baktēriju, kas ir jau pieminētie hepatīta vīrusi, HIV vīruss un sifiliss, kas ir bakteriāla infekcija. Kamēr laboratorija nav devusi atbildi, ka šis paraugs nekādus pozitīvus rezultātus neuzrāda, asins komponents nekur netiek izplatīts.