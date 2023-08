Būs izmaiņas reģionālo autobusu maršrutos Kurzemē un Zemgalē

Reģionālās nozīmes maršrutā Dundaga-Ķaļķi-Žagatas-Dundaga autobuss plkst.14.55 no Dundagas neapstāsies pieturā Seņķi, bet reisi būs no 1.septembra līdz 20.jūnijam no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas. Autobusi vasaras sezonā šajā maršrutā nekursēs.

Reģionālās nozīmes maršrutā Dundaga-Tiņģere-Dundaga mainīti reisu uzsākšanas laiki - turpmāk autobuss no Dundagas no pirmdienas līdz piektdienai mācību gada laikā (no 1.septembra līdz 20.jūnijam, izņemot svētku dienas) izbrauks plkst.07.55 un plkst.15.55.

Reģionālās nozīmes maršrutā Dundaga-Oste-Neveja-Dundaga autobuss no Dundagas izbrauks rītos vēlāk - plkst.08.14 un reisi būs no pirmdienas līdz piektdienai mācību gada laikā (no 1.septembra līdz 20.jūnijam, izņemot svētku dienas). Pēcpusdienas reiss no Dundagas tiks uzsākts ātrāk - plkst.15.50.

Reģionālās nozīmes maršrutā Dundaga-Sabdagas-Dundaga autobuss rīta reisā no Dundagas izbrauks vēlāk - plkst.08.37, bet pēcpusdienā nedaudz agrāk - plkst.15.55 un būs no pirmdienas līdz piektdienai mācību gada laikā (no 1.septembra līdz 20.jūnijam, izņemot svētku dienas).

Reģionālās nozīmes maršrutā Dundaga-Mazirbe-Kolka gaidāmas izmaiņas visu reisu izpildē. No Kolkas turpmāk no pirmdienas līdz piektdienai autobusi izbrauks plkst.07.25 un plkst.17.15, bet pirmdienās no 21.jūnija līdz 31.augustam, izņemot svētku dienas - plkst.09.30 un plkst.16.45.

No Dundagas no 1.septembra līdz 20.jūnijam, izņemot svētku dienas, autobusi izbrauks plkst.06.35 un plkst.16.25, kā arī pirmdienās no 21.jūnija līdz 31.augustam, izņemot svētku dienas, plkst.08.40 un plkst.15.50.