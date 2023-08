Foto un video ⟩ Latvijas basketbolisti Pasaules kausa debijā pārsniedz 100 punktu robežu un svin uzvaru

Turnīra aktualitātēm un Apollo sporta žurnālista Matīsa Kleinberga reportāžām no Džakartas var sekot līdzi sadaļā "Pasaules kauss basketbolā" .

🔥 Latvijas izlase izcīnīja pārliecinošu uzvaru pret Libānu, sākot FIBA Pasaules kausu 2023 ar panākumu (109:70)! Šodien Džakartā lija tālmetienu lietus, mūsējiem realizējot 18 no 35 trīspunktu metieniem. ☔🏀 pic.twitter.com/myi2kKMYfx

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Dairis Bertāns, kurš realizēja sešus no septiņiem tālmetieniem, kā arī izcēlās ar četrām rezultatīvām piespēlēm. Rolands Šmits pievienoja 17 punktus un septiņas bumbas zem groziem, Andrejam Gražulim bija 12 punkti un septiņas atlēkušās bumbas, Kristeram Zorikam - 11 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles, bet pa desmit punktiem guva Dāvis Bertāns, Aigars Šķēle un Anžejs Pasečņiks, kurš spēlē iesaistījās tikai ceturtajā ceturtdaļā.

Latvijas basketbolisti izdalīja 34 rezultatīvas piespēles, deviņas no tām Artūrs Žagars.

Latvieši realizēja 18 no 35 tālmetieniem (35%) un 42 no 71 metiena no spēles (59%).