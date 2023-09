PK finālturnīra MVP cer, ka vāciešu triumfs dzimtenē popularizēs basketbolu

Vācijas izlase otrdien atgriezās dzimtenē un no Frankfurtes lidostas devās uz sponsoru galveno biroju pilsētas centrā, kur viņus sagaidīja daudzi līdzjutēji un politiķi.

"Ceru, ka mūsu panākums liks bērniem un arī vecākiem cilvēkiem vairāk spēlēt basketbolu," skanot "Queen" dziesmai "We are the champions" ("Mēs esam čempioni"), pūļa priekšā sacīja turnīra MVP, kurš ikdienā spēlē Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubā Toronto "Raptors".