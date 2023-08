Video ⟩ Latvijas basketbolisti varenā cīņā tomēr zaudē Kanādai

Līdz šim labākā trīspunktu izpildītāja čempionātā Latvija šoreiz trāpīja vien desmit no 36 metieniem, kanādiešiem realizējot 16 no 39 tālmetieniem. Turpretī Latvijas izlase precīzāk izpildīja divpunktu (17/27 jeb 63% pret Kanādas 21/35 jeb 60%) un soda (11/12 jeb 92% pret kanādiešu 50% jeb pusi no 22 izpildītajiem metieniem) metienus.