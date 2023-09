Gražulis: Vienkārši ņēmām, ko deva brazīliešu aizsardzība

"Šodien bija diezgan interesanta spēle. Sākām salīdzinoši lēni un viņi pēc "pick and roll" sadarbībām guva vieglus punktus. Puslaikā nedaudz pielāgojāmies, tad spēlējām labi aizsardzībā un skrējām uzbrukumā. Otrajā puslaikā kontrolējām spēli sev par labu," norādīja basketbolists.

"Vienkārši ņēmām, ko deva viņu aizsardzība. Brazīlieši mēģināja spēlēt ļoti agresīvi un sanāca, ka mūsu mazie spēlētāji varēja iet cauri un viņus izmētāt. Galvenais tikt pirmajai agresivitātei pāri un tad jau viss atveras. Atliek tikai izmētāt un šoreiz es biju tajā vietā. Man atlika tikai iemest no groza apakšas, dzīve bija ļoti vienkārša," skaidroja basketbolists.

"Mēs bijām savā ziņā pastarīši uz kuriem neviens negaidīja. Mēs paši zinājām, ko mēs varam, gājām laukumā un to rādījām. Abas grupas bija ļoti sarežģītas un tās nebija vieglas spēles, kuras uzvarēt. Varbūt citi to negaidīja ar visām mūsu likstām sagatavošanās posmā, taču varu pateikt, ka mēs atbraucām 100% gatavi, to arī rādām laukumā," viņš piebilda.