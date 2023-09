VIDEO ⟩ Raidījums: Iespējams, pie cauruma Rēzeknes budžetā vainojams interešu konflikts

Taču te arī sarežģījumi saistībā ar objektiem, ko finansē no Eiropas fondiem. To uzraugiem radušās aizdomas par iespējamu interešu konfliktu.

"No īstenošanā esošajiem projektiem piecos projektos ir apturēti maksājumi - mēs neveicam šos maksājumus, pamatojoties uz to, ka pastāv būtisks, iespējams interešu konflikta risks un attiecīgi, ņemot vērā to, ka aģentūrā ir tā saucamā nulles tolerance pret dažādiem interešu konfliktiem, pret krāpšanas riskiem, tad balstoties uz to, mēs maksājumus neveicam. Uz doto brīdi apturēto maksājumu summa ir apmēram trīs miljoni," saka Centrālās Finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) Latgales reģiona nodaļas vadītāja Liene Amantova-Salmane.