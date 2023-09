Žagars: Lietuvas basketbolisti ir mūsu "braļukas"

Latvijas (1,9 miljoni) un Lietuvas (2,8 miljoni) iedzīvotāji sastāda tikai 0,06% no pasaules iedzīvotāju skaita, taču to izlases ieņēmušas 25% no Pasaules labāko astotnieka skaita. FIBA raksta, ka Latvijas un Lietuvas tikšanās finālmačā ir iespējama, un to "vismaz 0,06% izredzes noteikti ir".