"Visu vajadzēja daudz skaidrāk teikt." Porziņģis par traumu, izlaisto turnīru un Žagara perspektīvu

To visu vajadzēja daudz skaidrāk teikt. Visa nesaprašana sākās, jo mēs paši arī neko nesapratām, ko teikt vai neteikt. Es arī tieši tāpat gaidīju dienu no dienas un teicu, ka uzlabošu to pēdu un viss būs kārtībā. Līdz ar to visi tāpat taustījās un mums nebija vienas skaidras atbildes, tāpēc nekas netika teikts. Beigās tas viss pārvērtās par kaut ko lielu. Piemēram, citi teica, ka mēs neko nepaudām sponsoru dēļ. Nu nē, es tieši tāpat līdz pēdējam brīdim cerēju, ka spēlēšu. Kad pieņēmām lēmumu, ka tomēr nav variantu, tad arī to paziņojām.