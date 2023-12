Vairākās upēs ūdenslīmeņa maksimums varētu iestāties tikai gada nogalē

Lielupē no Mežotnes līdz Slokai ūdenslīmenis pazeminājās par četriem līdz 21 centimetru diennaktī. Arī pārējās Lielupes baseina upēs ūdenslīmenis pārsvarā pazeminājās par trim līdz 14 centimetriem diennaktī, izņemot Mūsu pie Ūstukiai, Misu pie Lielveisiem un Tērveti pie Bramberģes, kur ūdenslīmenis paaugstinājās par diviem līdz četriem centimetriem diennaktī.

Daugavā no augšteces līdz Suražai ir ledus sega vai nepilna ledus sega, pie Suražas piekrastes vaļumjoslas, pie Vitebskas upe brīva, bet pie Ullas ledus sega ar lāsmeņiem. No Polockas līdz Jēkabpilij upē gar krastiem piesalas vai palieku piesalas, pie Zeļķiem reta ledus iešana un ledus krautņi gar krastiem. Pie Pļaviņām novērojams ledus sablīvējums augšpus un lejpus novērojumu stacijai. Tikmēr Gaujas un Salacas baseina upēs lielākoties ledus izgājis, Gaujā pie Vēlenas reta vižņu iešana, bet Tirzā - ledus sega ar lāsmeņiem. Lielupes baseina un Kurzemes upes brīvas no ledus.