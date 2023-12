Ekrānuzņēmums no video/ГСУ СК России по Московской области/"Telegram"

Foto: Ekrānuzņēmums no video/ГСУ СК России по Московской области/"Telegram"

Algotņu bandas "Vagner" kaujinieks Ādams Ščerbahovs 29. decembrī letāli sadūris Kremļa propagandista un Krievijas Pareizticīgās baznīcas preses nodaļas vadītāja Vladimira Legojdas tēvu, ziņo Ukrainas medijs "The New Voice of Ukraine".