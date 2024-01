Ko rīdziniekiem pēc svētkiem iesākt ar eglīti?

"Eglītēm, pirmkārt, būtu jābūt atbrīvotām no visiem rotājumiem, lai viņas varētu tālāk nodot pārstrādei. Ir arī jāņem vērā eglīšu izmēri. Zemgales priekšpilsētā vienā gabalā var nodot eglīti, kas ir līdz diviem metriem. Pārējās teritorijās pieņem līdz divarpus metru garumā. Bet, ja jums ir trāpījusies lielāka eglīte, tad lūgums viņus sazāģēt gabalos, lai vieglāk varētu transportēt," pastāstīja Evija Meģe.

"Ja nokavēsiet janvāri, tad gan visdrīzāk tiks piemērota kaut kāda samazināta vai pilna maksa par eglītes izvešanu. Tā kā lūgums iedzīvotājiem sarosīties un janvāra laikā savlaicīgi atbrīvoties no eglītēm, kas savu laiku ir nokalpojušas," aicināja Meģe.

Tiem, kuri iegādājušies eglīti podiņā, visprātīgāk to būtu mēģināt pavasarī iestādīt, bet šeit jāņem vērā, ka to nevajadzētu darīt daudzdzīvokļu namu pagalmos. Ja tomēr eglīte, kas iegādāta podiņa, tiek mesta ārā, tad tā noteikti ir jāatbrīvo no podiņa un zemes, citādāk par tās izvešanu būs jāmaksā.