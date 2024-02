Rumānija paziņojusi, ka nepiedalīsies Eirovīzijas dziesmu konkursā. Zināms arī iemesls

Rumānija konkursā debitēja 1994. gadā, un kopš tā laika tā ir piedalījusies 23 reizes. Augstākais sasniegums bija 3. vieta 2005. gadā (Luminita Anghel & Sistem — "Let Me Try") un 2010. gadā (Paula Seling & Ovi - "Playing With Fire").