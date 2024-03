Lietuvā aizturēts Latvijā dzīvojošs krievu tautības pilsonis, kurš centies pārvadāt nelegālos migrantus

Šoferis robežsargiem atklāja, ka 7 kilometru attālumā, mežā, atstājis cilvēkus, par kuru nogādāšanu no Latvijas uz Poliju viņam vajadzēja saņemt 700 eiro par katru pārvesto personu.

Dodoties uz Krievijas pilsoņa norādīto vietu, robežsargi atrada piecus vīriešus bez personu apliecinošiem dokumentiem, kuri apgalvoja, ka ir Indijas pilsoņi. Tiek ziņots, ka vīrieši ir vecumā no 19 līdz 38 gadiem.

Izmeklēšanas laikā noskaidrojās, ka šie vīrieši, uzdodot sevi par Indijas pilsoņiem, nelegāli iekļuvuši Latvijā, šķērsojot robežu no Baltkrievijas. Izmantojot pārvadātāja pakalpojumus, viņi plānoja no Latvijas caur Lietuvu un Poliju sasniegt kādu no Rietumeiropas valstīm.