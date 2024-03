VIDEO ⟩ Saldējuma pārdevējs Valmieras novadā cietsirdīgi nogalinājis vietējo iedzīvotāju

Vietējais iedzīvotājs Arnis Priede pazuda bezvēsts šī gada janvāra sākumā. Policija par to uzzināja nedēļu vēlāk un 16. februārī izplatīja vīrieša fotogrāfiju, ar lūgumu sniegt informāciju par Rubenes iedzīvotāja atrašanās vietu.

Arnis mēdza iekulties dažādās nepatikšanās, norāda vietējie iedzīvotāji. Piemēram, vēl diezgan nesen vīrietis nozaga ziedojumu kastīti un par to saņēma sodu ne tikai no likumsargiem, bet arī no ciema iedzīvotājiem.