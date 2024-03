Apskatnieks uzskata, ka "Celtics" atlikušajā sezonā mazāk jāizmanto Porziņģi

Baklijs kā pirmo no ieviešamajiem uzlabojumiem izcēla "Celtics" uzbrukuma risinājumus spēļu beigās, kas gadu gaitā bijuši visai vienveidīgi – bumbu saņem Džeisons Teitams vai Džeilens Brauns, kuri tad ar individuālo meistarību cenšas panākt vēlamo rezultātu.

"Bostona nedrīkst pieturēties pie ierastā. "Celtics" rīcībā ir pārāk daudz citu spējīgu izpildītāju, lai tā spēļu izskaņā būtu tik paredzama. It sevišķi, ja Porziņģis, Holidejs un Vaits ir realizējuši lielāko daļu savu metienu spēļu izskaņās. Katrs no viņiem spēļu izšķirošajos mirkļos met ar 50+% precizitāti, kā arī ar 36+% precizitāti no distances. Viņiem visiem kopā ir 25 piespēles pret septiņām kļūdām," uz "Celtics" opcijām saspringtu spēļu beigās norādīja Baklijs.