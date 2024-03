VIDEO ⟩ Grīns "Rockets" uzvarā pār "Wizards" atkārto karjeras rezultativitātes rekordu

Grīns 35 minūtēs realizēja septiņus no 13 tālmetieniem, piecus no astoņiem divpunktu metieniem un 11 no 13 soda metieniem. Aizsarga kontā arī izcīnītas desmit bumbas zem groziem, trīš rezultatīvas piespēles, pārtverta bumba un bloķēts metiens.